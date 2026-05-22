Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:32, 22 мая 2026Из жизни

75-летняя женщина устроила драку с работниками кафе из-за заказа и не выжила

75-летняя американка устроила драку в кафе и умерла от сердечного приступа
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Jota Buyinch Photo / Shutterstock / Fotodom

В США врачи не смогли спасти пожилую женщину, у которой случился сердечный приступ после драки с работниками кафе. Об этом сообщает New York Post.

Утром 13 мая 75-летняя Анита Грейсон сделала заказ в кафе сети Tim Hortons в городе Форт-Уэйн, штат Индиана. Женщина получила заказ у окошка для обслуживания автомобилистов, однако оказалась чем-то недовольна. Она ворвалась в зал заведения и начала оскорблять 17-летнюю девушку за стойкой. 20-летняя менеджер кафе попросила Грейсон уйти и коснулась ее. После этого пожилая американка устроила драку.

Она со всей силы ударила менеджера по лицу, оцарапала ее и сбила очки. Затем Грейсон повалила девушку на пол и вырвала у нее клок волос. На место вызвали полицию. Когда патрульные прибыли в кафе, пожилая женщина лежала на полу без сознания. Грейсон доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, она не выжила. Позже власти опубликовали видео с камеры наблюдения, на котором видно, что после драки Грейсон села за столик и начала куда-то звонить. Примерно через 10 минут она легла на пол и потеряла сознание.

Материалы по теме:
Убийство по-канадски. В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Убийство по-канадски.В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
22 мая 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021

Что именно случилось с женщиной, неизвестно. Дочь Грейсон рассказала, что у нее давно была болезнь сердца. Офис шерифа пока не вынес окончательного решения по происшествию, однако там отметили, что травм у пожилой женщины не нашли.

Ранее сообщалось, что в Бразилии мужчина откусил кусок уха возлюбленной во время концерта. Он был недоволен, что девушка слишком долго пробыла в туалете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Украины заявил о переломном моменте в конфликте

    На Алтае создадут национальный парк для одного исчезающего вида животных

    Российским школьникам описали наряд на выпускной из обычных вещей

    Букмекеры оценили шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ после ухода Гвардиолы

    Обнаружен способ уменьшить вред для мозга при отказе от алкоголя

    Россиянам напомнили о соблюдении правил при продаже картофеля с огорода

    Крупнейший российский автопроизводитель отказался от сокращенного графика работы

    Россия запросила экстренное заседание СБ ООН после удара ВСУ по общежитию с детьми

    В ЦБ оказались в шоке из-за цен на жилье

    Стало известно о засоре из гречки после расправы над бывшим мэром Самары

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok