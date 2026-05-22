75-летняя женщина устроила драку с работниками кафе из-за заказа и не выжила

75-летняя американка устроила драку в кафе и умерла от сердечного приступа

В США врачи не смогли спасти пожилую женщину, у которой случился сердечный приступ после драки с работниками кафе. Об этом сообщает New York Post.

Утром 13 мая 75-летняя Анита Грейсон сделала заказ в кафе сети Tim Hortons в городе Форт-Уэйн, штат Индиана. Женщина получила заказ у окошка для обслуживания автомобилистов, однако оказалась чем-то недовольна. Она ворвалась в зал заведения и начала оскорблять 17-летнюю девушку за стойкой. 20-летняя менеджер кафе попросила Грейсон уйти и коснулась ее. После этого пожилая американка устроила драку.

Она со всей силы ударила менеджера по лицу, оцарапала ее и сбила очки. Затем Грейсон повалила девушку на пол и вырвала у нее клок волос. На место вызвали полицию. Когда патрульные прибыли в кафе, пожилая женщина лежала на полу без сознания. Грейсон доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, она не выжила. Позже власти опубликовали видео с камеры наблюдения, на котором видно, что после драки Грейсон села за столик и начала куда-то звонить. Примерно через 10 минут она легла на пол и потеряла сознание.

Что именно случилось с женщиной, неизвестно. Дочь Грейсон рассказала, что у нее давно была болезнь сердца. Офис шерифа пока не вынес окончательного решения по происшествию, однако там отметили, что травм у пожилой женщины не нашли.

