Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:22, 22 мая 2026Экономика

Набиуллина рассказала о диалоге по поводу включения банков в «белые списки»

Набиуллина: ЦБ обсуждает с Минцифры включение всех банков РФ в «белые списки»
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Гердо / РИА Новости

Центробанк (ЦБ) РФ обсуждает с Минцифры включение всех банков в «белые списки». О диалоге по этому поводу рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, которую цитирует РИА Новости.

«Идеальная и правильная ситуация, когда все кредитные организации, которые получили лицензию, включены в эти "белые списки"», — объяснила председатель ЦБ. По ее словам, из-за технологических ограничений подключение банков будет происходить поэтапно, и сейчас для этого готовятся критерии.

Набиуллина уточнила, что первыми в список попадут «крупные, системно значимые, критические сервисы», причем речь в данном случае идет не только о банках, но и о страховщиках.

В марте на фоне ситуации с интернетом в столичном регионе глава ЦБ отмечала, что «нахождение в списке белых сайтов означает серьезное конкурентное преимущество для тех банков, которые в него попали». «Поэтому, на наш взгляд, все банки, которые имеют лицензию, должны быть там», — подчеркивала она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Украины заявил о переломном моменте в конфликте

    На Алтае создадут национальный парк для одного исчезающего вида животных

    Российским школьникам описали наряд на выпускной из обычных вещей

    Букмекеры оценили шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ после ухода Гвардиолы

    Обнаружен способ уменьшить вред для мозга при отказе от алкоголя

    Россиянам напомнили о соблюдении правил при продаже картофеля с огорода

    Крупнейший российский автопроизводитель отказался от сокращенного графика работы

    Россия запросила экстренное заседание СБ ООН после удара ВСУ по общежитию с детьми

    В ЦБ оказались в шоке из-за цен на жилье

    Стало известно о засоре из гречки после расправы над бывшим мэром Самары

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok