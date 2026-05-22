Набиуллина рассказала о диалоге по поводу включения банков в «белые списки»

Набиуллина: ЦБ обсуждает с Минцифры включение всех банков РФ в «белые списки»

Центробанк (ЦБ) РФ обсуждает с Минцифры включение всех банков в «белые списки». О диалоге по этому поводу рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, которую цитирует РИА Новости.

«Идеальная и правильная ситуация, когда все кредитные организации, которые получили лицензию, включены в эти "белые списки"», — объяснила председатель ЦБ. По ее словам, из-за технологических ограничений подключение банков будет происходить поэтапно, и сейчас для этого готовятся критерии.

Набиуллина уточнила, что первыми в список попадут «крупные, системно значимые, критические сервисы», причем речь в данном случае идет не только о банках, но и о страховщиках.

В марте на фоне ситуации с интернетом в столичном регионе глава ЦБ отмечала, что «нахождение в списке белых сайтов означает серьезное конкурентное преимущество для тех банков, которые в него попали». «Поэтому, на наш взгляд, все банки, которые имеют лицензию, должны быть там», — подчеркивала она.