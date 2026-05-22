16:18, 22 мая 2026

Месси стал миллиардером

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters

Аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси стал миллиардером. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что состояние Месси с учетом налогов, доходов от инвестиций и спонсорства превысило миллиард долларов. Bloomberg подсчитало, что с 2007 года с зарплаты и бонусов Месси получил более 700 миллионов долларов.

Перешагнуть отметку в миллиард долларов Месси позволил контракт с «Интер Майами», включающий пункт о разделе доходов от телетрансляций. Кроме того, футболист инвестировал в недвижимость и аргентинскую сеть ресторанов.

В апреле 38-летний Месси приобрел футбольный клуб «Корнелья» в Испании. Он стал владельцем 100 процентов акций команды, которая выступает в третьем дивизионе испанского футбола.

В октябре прошлого года первым футболистом-миллиардером стал португалец Криштиану Роналду. Bloomberg оценил его состояние в 1,4 миллиарда долларов. Уточнялось, что попасть в число миллиардеров Роналду помог новый контракт с саудовским «Аль-Насром», по которому он будет получать около 200 миллионов евро в год.

