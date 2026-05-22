16:58, 22 мая 2026Наука и техника

«Калашников» начнет серийное производство РПЛ-20

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Серийное производство ручного пулемета с ленточным питанием РПЛ-20 могут начать в 2026 году. Об этом сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников, передает ТАСС.

«Мы сосредоточены на работе по [калибру] 5,45. Мы должны довести до массовой серии. Я рассчитываю, что это произойдет в этом году», — сказал он.

Глава концерна добавил, что на РПЛ есть большой спрос. По его словам, новыми пулеметами оснастят штурмовые подразделения.

РПЛ-20 предназначен для поражения живой силы и транспорта противника на дальности до 800 метров. Питание пулемета обеспечивают неразъемными лентами на 100 или 200 патронов. Пулемет без патронов весит 5,5 килограмма, а длина оружия с полноразмерным стволом составляет 1100 миллиметров.

В сентябре 2025 года стало известно, что «Калашников» внедрит MIM-технологию в производство деталей РПЛ-20.

