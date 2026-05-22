Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:41, 22 мая 2026Наука и техника

Назван фактор повышения риска развития диабета

eClinicalMedicine: Гестационный диабет повышает риск диабета второго типа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alones / Shutterstock / Fotodom

Ученые выяснили, что гестационный диабет значительно повышает риск развития диабета второго типа в будущем — даже у женщин с нормальным весом. Результаты исследования опубликованы в журнале eClinicalMedicine.

Гестационный диабет развивается во время беременности и связан с повышенным уровнем сахара в крови. Обычно после родов состояние проходит, однако исследование показало, что последствия могут сохраняться на долгие годы.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить? Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить?Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
20 декабря 2023

Авторы работы проанализировали данные более 1,15 миллиона женщин в Швеции, впервые ставших матерями в период с 1987 по 2019 год. Наблюдение продолжалось в среднем девять лет. Выяснилось, что риск диабета второго типа после гестационного диабета был повышен даже у женщин без лишнего веса до беременности.

По словам исследователей, гестационный диабет можно рассматривать как своеобразный «стресс-тест» для организма, который помогает выявить скрытую склонность к нарушениям обмена сахара. Ученые считают, что женщинам после такого диагноза необходим более тщательный контроль здоровья и регулярное наблюдение даже спустя годы после родов.

Ранее стало известно, что нарушения сна во время беременности повышают риск гестационного диабета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о потерях России в зоне СВО

    В российском зоопарке родилось трое котят редчайшего дальневосточного леопарда

    В МИД России назвали спонсоров атаки ВСУ на луганский колледж

    Путин назвал главные черты участников программы «Время героев»

    Российскую студентку наказали за попытку стать медиком в запрещенном РДК

    Путин заявил о неизбежности ошибок при работе во власти

    Рост прибыли американского бизнеса оказался максимальным со времен пандемии

    Россиян залили слезоточивым газом на концерте Рики Мартина

    Кардиолог назвала признаки опасного для жизни сбоя в работе сердца

    Российской студентке потребовали наказание за попытку стать медиком в запрещенном РДК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok