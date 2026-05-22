Назван фактор повышения риска развития диабета

eClinicalMedicine: Гестационный диабет повышает риск диабета второго типа

Ученые выяснили, что гестационный диабет значительно повышает риск развития диабета второго типа в будущем — даже у женщин с нормальным весом. Результаты исследования опубликованы в журнале eClinicalMedicine.

Гестационный диабет развивается во время беременности и связан с повышенным уровнем сахара в крови. Обычно после родов состояние проходит, однако исследование показало, что последствия могут сохраняться на долгие годы.

Авторы работы проанализировали данные более 1,15 миллиона женщин в Швеции, впервые ставших матерями в период с 1987 по 2019 год. Наблюдение продолжалось в среднем девять лет. Выяснилось, что риск диабета второго типа после гестационного диабета был повышен даже у женщин без лишнего веса до беременности.

По словам исследователей, гестационный диабет можно рассматривать как своеобразный «стресс-тест» для организма, который помогает выявить скрытую склонность к нарушениям обмена сахара. Ученые считают, что женщинам после такого диагноза необходим более тщательный контроль здоровья и регулярное наблюдение даже спустя годы после родов.

Ранее стало известно, что нарушения сна во время беременности повышают риск гестационного диабета.