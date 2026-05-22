18:42, 22 мая 2026Мир

В МИД России назвали спонсоров атаки ВСУ на луганский колледж

МИД РФ: ВСУ ударили по колледжу в Старобельске при поддержке специалистов НАТО
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары, подобные атаке на Старобельский профессиональный колледж Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР), при поддержке иностранных специалистов из НАТО. Об этом сообщили в МИД России, заявление ведомства опубликовано на сайте министерства.

«Подобные удары дальнобойным оружием, поставленным киевскому режиму странами НАТО, включая БПЛА, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран альянса», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в ЛНР. Под атакой оказался учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились десятки подростков.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны подготовить предложения для ответа на удар ВСУ по колледжу.

