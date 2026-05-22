Осужденному экс-замглавы Генштаба РФ генералу Арсланову добавили срок за взятки и аферы

Экс-замглаве Генштаба ВС РФ Халилу Арсланову увеличили срок до 19 лет

Бывшему заместителю главы Генштаба Вооруженных сил России Халилу Арсланову, ранее приговоренному к 17 годам колонии по делу о получении взятки и особо крупном мошенничестве, добавили срок и в два раза увеличили сумму штрафа. Об этом сообщает ТАСС.

По решению суда бывшему высокопоставленному военному дали 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и назначили штраф в размере 60,5 миллиона рублей. Также его лишили права занимать должности в государственных органах России.

Арсланову вменялось хищение путем мошенничества на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей и получение взятки в 12 миллионов рублей. Показания на него дал бывший подчиненный, генерал-майор Александр Оглобин.

7 июля 2025 года 235-й Гарнизонный военный суд в Москве приговорил Арсаланова к 17 годам лишения свободы. Теперь приговор ужесточили.

Также к 7 и 6 годам колонии соответственно приговорили бывшего главу управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковника Павла Кутахова и военного пенсионера Игоря Яковлева. До приговора оба были под подпиской о невыезде. Сразу после оглашения решения суда их взяли под стражу.