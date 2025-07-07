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17:58, 7 июля 2025Силовые структуры

Военный суд огласил приговор бывшему замглавы Генштаба России

Суд дал 17 лет экс-замглавы Генштаба ВС РФ генералу Арсланову за взятки и аферы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

235-й Гарнизонный военный суд в Москве приговорил к 17 годам лишения свободы бывшего замглавы Генштаба Вооруженных Сил России генерал-полковника Халила Арсланова, признав его виновным в получении взяток и мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Офицера отправят отбывать наказание в колонию строгого режима. Также он оштрафован на 24 миллиона рублей.

В ходе прений прокурор просил приговорить генерала к 19 годам заключения со штрафом в 120 миллионов рублей и лишением офицерского звания и государственных наград.

Арсланову вменялось хищение путем мошенничества на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей и получение взятки в 12 миллионов рублей. Показания на него дал бывший подчиненный генерал-майор Александр Оглобин.

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