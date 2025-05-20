Обвинение запросило для бывшего замглавы Генштаба 19 лет за взятки и мошенничество

ТАСС: Прокурор запросил 19 лет заключения для экс-замглавы Генштаба Арсланова

Обвинение запросило для бывшего заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова 19 лет заключения по делу о взятках и мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Прокурор попросил суд признать фигуранта виновным в особо крупном мошенничестве и взятке в особо крупном размере, а также назначить ему штраф более 120 миллионов рублей и лишить офицерского звания и государственных наград.

По делу Арсланова проходит также полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев. Еще три обвиняемых признали вину и заключили досудебное соглашение, в отношении них дело выделено в отдельное производство. В том числе речь идет о бывшем подчиненном генерал-полковника, генерал-майоре Александре Оглобине. 14 февраля 2022 года военный суд приговорил его к 4,5 года колонии за махинации при закупках оборудования связи для нужд Минобороны России, которые причинили ущерб ведомству на 1,5 миллиарда рублей.

Арсланову вменяется хищение путем мошенничества на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей и получение взятки в 12 миллионов рублей. Оглобин дал показания на своего бывшего начальника.