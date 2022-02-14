Российского генерала приговорили к сроку по делу о хищении 1,6 миллиарда рублей

В Москве военный суд приговорил к 4,5 года колонии бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи Минобороны России генерал-майора Александра Оглоблина. Об этом сообщает РИА Новости.

Также его оштрафовали на 800 тысяч рублей, лишили звания и наград и на два года запретили занимать должности на госслужбе. Оглоблин полностью признал вину и сотрудничал со следствием.

Он дал показания на своего начальника — бывшего замглавы Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова. По версии следствия, под его руководством Оглоблин и другие соучастники похитили 1,6 миллиарда рублей на поставке оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга.

Злоумышленники заключили госконтракты от имени Минобороны с компанией «Воентелеком» и закупили оборудование по завышенной стоимости.

Арсланову, еще двоим бывшим должностным лицам Минобороны России, двум представителям «Воентелекома» и главам трех компаний также предъявлено обвинение. Арсланов свою вину не признает. Ему вменяется хищение путем мошенничества на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей и получение взятки в 12 миллионов рублей.