Спрогнозировано увеличение числа подрывов авто на Украине

Скачко: Число инцидентов с подрывом авто на Украине будет увеличиваться

Число инцидентов с подрывом машин на Украине будет увеличиваться из-за внутренней «грызни». Такое мнение в комментарии aif.ru выразил политолог Владимир Скачко.

«Мне кажется, что число таких подрывов будет увеличиваться. Потому что зажимы ослабляются, внутренняя грызня ослабляет режим», — отметил он.

По словам эксперта, проблемы будут нарастать, если «не закрутят все до состояния, как было полгода назад».

Ранее в Одессе неизвестные подорвали автомобиль военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). BMW X5 взорвался, как только водитель завел внедорожник и начал движение. Позже в этот же день взорвался второй автомобиль, не выжил сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ).