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07:52, 30 июля 2026 (обновлено: 07:58, 30 июля 2026)Бывший СССР

Спрогнозировано увеличение числа подрывов авто на Украине

Скачко: Число инцидентов с подрывом авто на Украине будет увеличиваться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Число инцидентов с подрывом машин на Украине будет увеличиваться из-за внутренней «грызни». Такое мнение в комментарии aif.ru выразил политолог Владимир Скачко.

«Мне кажется, что число таких подрывов будет увеличиваться. Потому что зажимы ослабляются, внутренняя грызня ослабляет режим», — отметил он.

По словам эксперта, проблемы будут нарастать, если «не закрутят все до состояния, как было полгода назад».

Ранее в Одессе неизвестные подорвали автомобиль военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). BMW X5 взорвался, как только водитель завел внедорожник и начал движение. Позже в этот же день взорвался второй автомобиль, не выжил сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ).

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