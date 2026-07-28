В Одессе взорвали машину украинского военного

В Одессе подорвали автомобиль военнослужащего ВСУ

В Одессе неизвестные подорвали автомобиль военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

«В Одессе утром взорвался автомобиль BMW X5, принадлежащий военному. (...) Полиция сообщает, что автомобиль взорвался, как только водитель завел внедорожник и начал движение», — говорится в публикации.

Как утверждается, в результате взрыва бомбы, заложенной под передним левым колесом автомобиля, водитель получил легкие травмы. По данным издания, Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала произошедшее как теракт.

24 июля стало известно об ударе Вооруженных сил России по оружейной выставке под Киевом. По данным Минобороны, на ней присутствовали ведущие разработчики и производители беспилотных летательных аппаратов.