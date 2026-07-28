При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому автобусу в Шебекине Белгородской области ранены 19 человек, шестеро — в тяжелом состоянии. Подробности о пострадавших раскрыли в российском Минздраве, заявление приводит РИА Новости.
По информации медиков, специалисты из региона будут консультироваться по лечению раненых с коллегами из федеральных структур.
Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России
Об ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев. Он сообщил, что удар был нанесен при помощи беспилотника. Шуваев пообещал, что пострадавшие получат всю необходимую помощь.