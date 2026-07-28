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12:04, 28 июля 2026 (обновлено: 12:10, 28 июля 2026)Россия

Появились подробности о 19 пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в российском регионе

Минздрав: При ударе ВСУ по автобусу в Шебекино ранены 19 человек, 6 в тяжелом состоянии
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Александра Шуваева

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому автобусу в Шебекине Белгородской области ранены 19 человек, шестеро — в тяжелом состоянии. Подробности о пострадавших раскрыли в российском Минздраве, заявление приводит РИА Новости.

По информации медиков, специалисты из региона будут консультироваться по лечению раненых с коллегами из федеральных структур.

Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России

Министерство здравоохранения России

Об ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев. Он сообщил, что удар был нанесен при помощи беспилотника. Шуваев пообещал, что пострадавшие получат всю необходимую помощь.

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