Появились подробности о 19 пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в российском регионе

Минздрав: При ударе ВСУ по автобусу в Шебекино ранены 19 человек, 6 в тяжелом состоянии

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому автобусу в Шебекине Белгородской области ранены 19 человек, шестеро — в тяжелом состоянии. Подробности о пострадавших раскрыли в российском Минздраве, заявление приводит РИА Новости.

По информации медиков, специалисты из региона будут консультироваться по лечению раненых с коллегами из федеральных структур.

Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России Министерство здравоохранения России

Об ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев. Он сообщил, что удар был нанесен при помощи беспилотника. Шуваев пообещал, что пострадавшие получат всю необходимую помощь.