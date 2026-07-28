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13:00, 28 июля 2026 (обновлено: 13:16, 28 июля 2026)Культура

Обвиняемый в убийстве и расчленении 14-летней любовницы рэпер предстанет перед судом

Рэпер D4vd предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей 14-летней девушки
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Ted Soqui / Reuters

Дело об убийстве и расчленении 14-летней Селесты Ривас, по которому проходит обвиняемым встречавшийся с ней рэпер D4vd, передано в суд. Об этом сообщает Variety.

Во время предварительных слушаний судья округа Лос-Анджелес Шарлейн Ольмедо постановила, что доказательств против артиста было представлено достаточно, чтобы дело получило дальнейший ход. D4vd (настоящее имя Дэвид Берк) останется под стражей без права выхода под залог.

«Прокурор представил достаточно весомые обоснования по всем пунктам обвинения», — заключила Ольмедо.

Берк был арестован в апреле. Через несколько дней ему были выдвинуты обвинения в убийстве первой степени, расчленении тела жертвы и сексуальных действиях в отношении ребенка.

Фрагменты тела Селесты Ривас были найдены в принадлежащем рэперу автомобиле Tesla, брошенном на одной из парковок рядом с Лос-Анджелесом.

Впоследствии выяснилось, что Ривас, которой в тот момент было 13 лет, вступила в сексуальные отношения с Берком в ноябре 2023 года. Они расстались в ноябре следующего года, но продолжали видеться, пока в апреле 2025 года девушка не пропала.

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