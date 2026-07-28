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13:47, 28 июля 2026 (обновлено: 14:00, 28 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление США о пришедшем времени завершения конфликта на Украине

Сенатор Карасин: Надежда есть, что здравые мысли Зеленскому в США будут заложены
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Небольшая надежда на то, что в результате визита президента Украины Владимира Зеленского в США ему будут заложены здравые мысли об урегулировании украинского конфликта, есть, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на высказывание Белого дома о пришедшем времени завершить конфликт.

«Само заявление создает определенную надежду на то, что будет какой-то конструктивный разговор с Зеленским в направлении того, чтобы утихомирить разбушевавшегося ставленника русофобов в Европе. Но я бы не стал предрекать именно такого развития. Покажет дискуссия», — отметил Карасин.

По словам сенатора, украинский президент прилетел в США с воинственной программой дальнейшего наращивания вооружений.

Надежда, конечно, есть, хотя она небольшая, что какие-то здравые мысли в голову руководителя нынешнего киевского режима будут заложены

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«После того, как встреча состоится, я думаю, что мы очень быстро сможем отделить эмоциональную сторону от реальной. Будем надеяться, что все-таки эта реальная часть будет достаточно четкой и весомой», — заключил Карасин.

Ранее стало известно, что темой встречи во вторник, 28 июля, президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского станет процесс разрешения разногласий между Москвой и Киевом. В Белом доме заявили, что пришло время завершить конфликт.

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