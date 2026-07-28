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14:47, 28 июля 2026 (обновлено: 14:56, 28 июля 2026)Россия

ВСУ атаковали Севастополь

Губернатор Развожаев сообщил об атаке ВСУ на Севастополь
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Чурусов / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских дронов из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — написал Развожаев.

Также он заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три украинских беспилотника в Балаклавском районе.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. Развожаев призвал жителей города покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

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