Губернатор Развожаев сообщил об атаке ВСУ на Севастополь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских дронов из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — написал Развожаев.

Также он заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три украинских беспилотника в Балаклавском районе.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. Развожаев призвал жителей города покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

