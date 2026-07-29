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19:35, 29 июля 2026 (обновлено: 19:48, 29 июля 2026)Бывший СССР

Пашинян озвучил условие проведения референдума о выборе между ЕАЭС и ЕС

Пашинян: Референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС пройдет при условии подачи заявки в Евросоюз
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Референдум о выборе между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС) в Армении пройдет при условии подачи заявки в последний. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе общения с журналистами, передает агентство Armenpress.

«Этот референдум не может состояться до тех пор, пока не будет предметности по этому вопросу. То есть до проведения этого референдума мы должны будем как минимум обратиться в ЕС по вопросу членства», — сообщил политик.

В ходе пресс-подхода Пашинян также назвал условие «начало конца» ЕАЭС. По его словам, это произойдет, если не решится вопрос экспортных ограничений.

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В 2025 году Национальное собрание (парламент) Армении приняло проект закона «О начале процесса членства Республики Армения в Европейском союзе», подразумевающий официальное провозглашение проевропейского внешнеполитического курса. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян в октябре 2025 года заявил, что Ереван может подать заявку на вступление в объединение в 2026 году.

В Москве неоднократно заявляли о невозможности совмещать членство в ЕС и ЕАЭС. «Поэтому на вопрос о стратегическом выборе Еревану, как призывает сам Никол Воваевич Пашинян, необходимо ответить. И как можно скорее», — подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В мае на саммите ЕАЭС лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии выпустили заявление о необходимости провести референдум о внешнеполитическом будущем Армении. В тексте также указано, что члены Евразийского межправительственного совета (орган ЕАЭС, состоящий из премьер-министров стран-участниц) в декабре 2026 года доложат о возможных последствиях приостановки в отношении Армении действия договора об участии в ЕАЭС.

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