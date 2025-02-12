Парламент Армении проголосовал за законопроект о вступлении в ЕС

Парламент Армении одобрил законопроект о вступлении в ЕС в первом чтении

Национальное собрание (парламент) Армении одобрило законопроект о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). Об этом передает Armenpress.

Как сообщается, на заседании 12 февраля армянский парламент принял за основу в первом чтении проект закона «О начале процесса членства Республики Армения в Европейском союзе». За созданный инициатиавной группой законопроект проголосовали 63 депутата, против выступило 7 парламентариев.

Отмечается, что глава оппозиционной фракции «Армения» Сейран Оганян объявил о бойкоте голосования перед его началом, а лидер фракции «Имею честь» Айк Мамиджанян заявил о намерении депутатов голосовать против. При этом инициатива была принята голосами правящей фракции «Гражданский договор».

Ранее представитель инициативной группы Артак Зейналян заявил об ожидании Армении в ЕС. По его словам, позиция Евросоюза в отношении Еревана выражена в том числе в правовых документах.