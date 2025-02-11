В Ереване заявили об ожидании Армении в ЕС

Зейналян: Ереван ждут в Евросоюзе, Армения очень ценна для ЕС

В Европейском союзе (ЕС) ждут получения Арменией статуса члена ЕС. Об этом заявил представитель инициативной группы Артак Зейналян агентству Armenpress.

«Нас ждут в Евросоюзе. Мы очень ценны для Европейского союза. И Европейский союз также нуждается в Армении, как, например, и другие союзы», — подчеркнул Зейналян.

По его словам, позиция Евросоюза в отношении Еревана выражена в том числе в правовых документах. В качестве примера он привел Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

10 февраля стало известно, что парламент Армении рассмотрит проект о начале присоединения к Европейскому союзу в течение ближайшей недели. Его обсуждение будет включено в повестку дня заседаний парламента.