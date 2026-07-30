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19:25, 30 июля 2026Путешествия

Пилот потерял управление пассажирским самолетом в небе над Европой

The Sun: Второй пилот British Airways потерял управление бортом в небе над Лондоном
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Второй пилот авиакомпании British Airways едва не спровоцировал авиакатастрофу в небе над Европой — он потерял управление бортом при заходе на посадку. Об этом стало известно газете The Sun.

Инцидент произошел в начале июля на рейсе из Дюссельдорфа, Германия, в Лондон, Великобритания, однако подробности появились недавно. Второй пилот, управляющий пассажирским самолетом, допустил ошибку при заходе на посадку в Хитроу, в результате чего воздушное судно пролетело на высоте около 1,2 тысячи метров над центром британской столицы.

Командир воздушного судна экстренно перехватил управление и уладил ситуацию. О пострадавших во время маневра информации нет. Уточняется, что после серьезного инцидента пилота отстранили от полетов на время расследования.

Ранее пассажирский самолет, направляющийся из Италии в США, экстренно сел в Ирландии. У шести из восьми бортпроводников во время полета закружилась голова.

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