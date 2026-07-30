Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:56, 30 июля 2026 (обновлено: 21:15, 30 июля 2026)Экономика

У Хилькевич нашли дом стоимостью 120 миллионов рублей

У Анны Хилькевич нашли дом в Подмосковье стоимостью 120 миллионов рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

У российской актрисы Анны Хилькевич нашли дом в Подмосковье стоимостью 120 миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

По информации источника, в собственности у артистки находится жилье площадью около 500 квадратов в стиле хай-тек, расположенное на северо-западе Московской области. Генеральный директор риелторской компании Юрий Паршиков сообщил, что она приобрела недвижимость три года назад примерно за 40 миллионов рублей. Специалист уточнил, что с учетом вложений в дизайн, ремонт и роста цен на жилье стоимость объекта увеличилась — с учетом затрат на интерьер сейчас она составляет около 120 миллионов рублей.

Помимо этого, звезда «Универа» владеет апартаментами в столице. Кроме детской комнаты, они оформлены в стиле минимализма в серых тонах. Среди особенностей детской — облака на стенах, кровать-домик, обои с пандами и лесом, а также фасады шкафов, украшенные звездами.

Ранее стало известно, что актриса Мария Кожевникова с мужем вынесла все имущество собственника из арендного дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Дуров прокомментировал внесение его в список террористов и экстремистов
    Глава российского региона потребовал от госслужащих решать проблемы «в поле»
    Бизнес-партнер Чекалиных дал показания по делу Лерчек из колонии
    Единственную дорогу к российскому селу смыло после дождей
    Еще одна спортивная федерация допустила россиян до соревнований с флагом и гимном
    Трамп пригрозил Ирану возобновлением военной операции
    Питон целиком проглотил возвращавшегося с вечеринки мужчину
    Россиянам с запорами назвали сопоставимый по эффективности со слабительными продукт
    Российский фондовый рынок не увидел новых сигналов и снизился
    У Хилькевич нашли дом стоимостью 120 миллионов рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok