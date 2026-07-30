У Хилькевич нашли дом стоимостью 120 миллионов рублей

У Анны Хилькевич нашли дом в Подмосковье стоимостью 120 миллионов рублей

У российской актрисы Анны Хилькевич нашли дом в Подмосковье стоимостью 120 миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

По информации источника, в собственности у артистки находится жилье площадью около 500 квадратов в стиле хай-тек, расположенное на северо-западе Московской области. Генеральный директор риелторской компании Юрий Паршиков сообщил, что она приобрела недвижимость три года назад примерно за 40 миллионов рублей. Специалист уточнил, что с учетом вложений в дизайн, ремонт и роста цен на жилье стоимость объекта увеличилась — с учетом затрат на интерьер сейчас она составляет около 120 миллионов рублей.

Помимо этого, звезда «Универа» владеет апартаментами в столице. Кроме детской комнаты, они оформлены в стиле минимализма в серых тонах. Среди особенностей детской — облака на стенах, кровать-домик, обои с пандами и лесом, а также фасады шкафов, украшенные звездами.

Ранее стало известно, что актриса Мария Кожевникова с мужем вынесла все имущество собственника из арендного дома.