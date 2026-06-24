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16:07, 24 июня 2026Экономика

Звезда «Универа» вынесла все имущество собственника из съемного дома

Mash: Мария Кожевникова с мужем вынесла все имущество собственника из съемного дома
Александра Качан (Редактор)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Семья звезды сериала «Универ» Марии Кожевниковой при выезде из съемного дома на берегу Волги в деревне Шоша вынесла все имущество собственника. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Актриса и ее муж Евгений Васильев жили в двухэтажном доме площадью 200 квадратов 12 лет, с 2007 по 2019 год. Сначала супруг Кожевниковой делил жилье с деловым партнером, а после заехал туда с семьей. Арендная плата составляла около 10 тысяч долларов в месяц.

В 2014 году владелец дома Виктор Лепницкий захотел купить новую недвижимость, в связи с чем Васильев предложил ему помощь — он обещал оплатить проживание авансом с оформлением долговой расписки на 375 тысяч долларов. Собственник согласился, после чего с арендаторами начались проблемы. Васильев не захотел подписывать договор аренды, а затем отказался покидать жилплощадь. В итоге Лепницкому пришлось обратиться к участковому, чтобы вынудить квартирантов уехать.

При выезде семья забрала все движимое имущество, включая лампочки, душевую кабину и краны. Кроме того, Васильев обратился в суд, заявив, что 375 тысяч долларов были займом, а проживание в доме оставалось бесплатным, пока Лепницкий должен ему денег. Суд встал на его сторону и постановил, что Лепницкий должен вернуть долг. В счет погашения была изъята гостиницу, теперь под угрозой дом. При этом ответчиком выступает сын Лепницкого, так как недвижимость записана на него.
Ранее стало известно, что суд взыскал с певицы Аллы Пугачевой более 17 тысяч рублей долга за коммунальные услуги.

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