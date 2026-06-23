C Пугачевой взыскали многотысячные долги по коммуналке

«112»: Суд взыскал с Аллы Пугачевой более 17 тысяч рублей долга за ЖКУ

Суд взыскал с певицы Аллы Пугачевой многотысячные долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Суд взыскал с Пугачевой более 17 тысяч рублей долга по коммунальным платежам», — говорится в публикации. Требования удовлетворили в четверг, 18 июня.

В суд на артистку подала теплоснабжающая организация «МОЭК» из-за того, что Пугачева не оплачивала свет в апартаментах в элитном жилом комплексе «Филипповский» на Арбате с октября 2023-го по январь 2026 года. В итоге накопился долг в размере 8722 рубля.

Весной 2026 года пятикомнатную квартиру площадью 300 квадратов с двумя машино-местами выставили на продажу за пять миллионов долларов (около 391 миллиона рублей). Отмечается, что объект продается по заниженной цене — другие варианты в этом же здании стоят около 500 миллионов рублей.