На Пугачеву подали в суд за долги по коммуналке

Mash: На Пугачеву подали в суд из-за долга за электричество в квартире в Москве

Энергетическая компания подала в суд на певицу Аллу Пугачеву из-за долга за электричество в ее пустующей квартире в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Речь идет об апартаментах в элитном жилом комплексе (ЖК) «Филипповский» на Арбате. По данным канала, Пугачева не оплачивала свет с октября 2023-го по январь 2026 года и задолжала 8722 рубля. В июне мировой суд зарегистрировал иск энергокомпании к певице.

Весной пятикомнатную квартиру площадью 300 квадратов с двумя машино-местами выставили на продажу за пять миллионов долларов (около 391 миллиона рублей). Отмечается, что объект продается по заниженной цене — другие варианты в этом же здании стоят около 500 миллионов рублей. По словам риелторов, найти покупателей на такой лот непросто, несмотря на имя собственницы.

Ранее сообщалось, что дача Пугачевой в подмосковном Солнечногорске упала в цене. Объект подешевел на 10 миллионов рублей.