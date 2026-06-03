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18:09, 3 июня 2026Экономика

Дача Пугачевой под Москвой рухнула в цене

Дача Аллы Пугачевой в подмосковном Солнечногорске упала в цене на 10 миллионов рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / Globallookpress.com

Дача певицы Аллы Пугачевой в подмосковном Солнечногорске рухнула в цене. О резком изменении стоимости поместья артистки сообщает «Газета.ru».

Сейчас дачей с личным пирсом владеет внук Пугачевой, актер и музыкант Никита Пресняков. Артист давно пытается избавиться от этой недвижимости, но не может найти покупателя. Изначально он планировал выручить от сделки 152 миллиона рублей. Однако в апреле 2026 года пришлось снизить цену до 110 миллионов.

В конце мая объявление о продаже загородного поместья пропало с сайтов по поиску недвижимости. Позднее его выложили со скидкой более чем в 10 миллионов рублей — за 99 миллионов.

Дачу в коттеджном поселке Малые Бережки Пугачева купила еще в 90-е годы. В принадлежавшем артистке особняке есть кинозал, хамам, бильярдная и бассейн. А на прилегающей территории есть личный пирс, который хотели снести по решению Росприроднадзора.

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