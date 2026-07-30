Дождь пошел в квартирах в российском городе

Дождь пошел в квартирах в красноярской пятиэтажке

Дождь пошел в квартирах в одном из жилых домов Красноярска. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Kras Mash.

Речь идет о пятиэтажке, расположенной на улице Борисевича. По словам жильцов, в конце июня ветер сорвал кровлю с дома, после чего управляющая компания лишь закрыла образовавшиеся дыры брезентом. С тех пор во время каждого ливня в квартирах с пятого по второй этаж с потолка льется вода. Из-за постоянных заливов стены отсырели, на них образовалась плесень, после чего обои стали отклеиваться со стен.

Красноярцы отправили запрос в прокуратуру и Стройнадзор. Глава Ленинского района города сообщил журналистам, что он в курсе проблемы и добавил, что ее решением занимается его заместитель.

Ранее на потопы из-за дырявой крыши пожаловались жильцы нового дома в Светлогорске.