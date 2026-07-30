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23:04, 30 июля 2026 (обновлено: 23:11, 30 июля 2026)Россия

Россия напомнила Армении о преимуществах от членства в ЕАЭС

Решетников заявил о преимуществах, которые получает экономика Армении от членства в ЕАЭС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Максим Решетников

Максим Решетников. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о значимых преимуществах, которые получает экономика Армении от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и торговле с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Так он отреагировал на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о Южно-Кавказской железной дороге.

По его словам, Армения вступила в ЕАЭС в 2015 году и благодаря этому армянские товары, соответствующие установленным в союзе требованиям, получают беспрепятственный доступ на рынки России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Он добавил, что за десять лет армянский экспорт в страны ЕАЭС вырос более чем в 13 раз — с 240 миллионов до 3,2 миллиарда долларов.

Ранее Пашинян заявил, что Армения долгие годы ничего не требовала с России за использование Южно-Кавказской железной дороги, которая находится в концессионном управлении ЮКЖД, дочерней структуры РЖД, но если стороны не урегулируют вопрос дружественным путем, ситуация изменится. Он подчеркнул, что дело может дойти до международного арбитража.

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