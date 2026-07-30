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23:26, 30 июля 2026 (обновлено: 23:30, 30 июля 2026)Россия

Российский регион частично остался без света из-за атаки ВСУ

Балицкий: Из-за атаки ВСУ в Запорожской области частично отключено электроснабжение
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать энергосистему Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем официальном Telegram-канале, из-за этого фиксируется частичное отключение электроснабжения.

Балицкий подчеркнул, что энергетики делают все необходимое, чтобы стабилизировать работу энергосистемы.

До этого ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по жилым кварталам в селе Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа. Под атакой также оказался детский сад «Подснежник».

Ранее же ВСУ атаковали дронами туристические базы в поселке городского типа Кирилловка Запорожской области.

По предварительным данным, жертвами атаки стали восемь мирных жителей, в том числе двое детей. Еще 14 человек пострадали.

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