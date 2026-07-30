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23:40, 30 июля 2026 (обновлено: 23:52, 30 июля 2026)Экономика

На Западе предупредили о новой экспортной катастрофе для Украины

Economist: Из-за атак России на порты Украина столкнется с катастрофой с экспортом зерна
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Из-за атак России на портовую инфраструктуру Украины в Одесской области экспорт сельскохозяйственной продукции, который составляет 60 процентов от всей внешней торговли республики, может оказаться парализован. О грядущей катастрофе предупредил The Economist.

Через этот украинский регион проходило 90 процентов экспорта местного зерна и масличных культур. Судоходные компании вынужденно изменили логистику, а из-за страховых рисков международные организации стараются избегать украинских портов.

По данным издания, в 2026 году Украина планирует собрать «рекордный урожай» — порядка 81 миллиона тонн зерновых и масличных культур (против 80 миллионов тонн в 2025-м). Но высокая урожайность рискует превратиться в кризис на фоне закрытия портов, без которых не удастся реализовать эту продукцию.

По словам главы Минсельхоза республики Тараса Высоцкого, экспорт в мае и июне уже сократился на четверть. «Если число атак удвоится или утроится, это станет настоящей проблемой», — признал министр.

В статье отмечается, что проблем добавляет и дефицит рабочей силы, вызванный мобилизацией и ужесточением правил бронирования, из-за которых работники покидают предприятия агропромышленности.

Ранее чешское издание Parlamentní listy написало, что из-за блокады портов в Одессе западные спонсоры могут потерять интерес к Украине. Подчеркивается, что в таких условиях будет сложнее снабжать Киев оружием и боеприпасами.

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