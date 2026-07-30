Parlamentní listy: Без выхода к морю Украина будет непривлекательна для западных спонсоров

Из-за блокады портов в Одессе западные спонсоры могут потерять интерес к Украине. Серьезные проблемы из-за ударов Российской армии Киеву предрекло чешское издание Parlamentní listy.

Автор материала заявил, что Украина не способна оборонять свои порты, из-за чего морская торговля с ней превращается в опасную миссию, что нежелательно для судовладельцев. Он предположил, что в итоге Киев может отказаться от импорта и экспорта через Одессу.

«Как страна, не имеющая выхода к морю, Украина будет экономически непривлекательна для своих западных спонсоров», — говорится в статье. Кроме того, подчеркивается, что в таких условиях будет сложнее снабжать Киев оружием и боеприпасами.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что потеря портов Одессы грозит крахом украинской экономики. По его мнению, у руководства города не получится быстро восстановить инфраструктуру.

Перед этим член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объяснил удары по портам Одессы и Черноморска. Депутат подчеркнул, что российские военные разрушают причалы и фарватеры, чтобы перекрыть поставки оружия и боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).