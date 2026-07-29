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14:45, 29 июля 2026 (обновлено: 14:52, 29 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России объяснили удары по портам Одессы и Черноморска

Депутат Колесник: Удары по украинским портам наносятся, исходя из военной необходимости
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Удары по портам Одессы, Николаева и Черноморска наносятся исходя из военной необходимости, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что российские военные разрушают причалы и фарватеры, чтобы перекрыть поставки оружия и боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В Николаеве и в Одессе порты находятся практически в городе, и в Черноморске в том числе. Поэтому, естественно, мы уничтожаем портовую инфраструктуру, исходя из военной необходимости и целесообразности. И фронт, и портальные краны, и энергетическое снабжение порта. Хотя сейчас там пытаются создать автономные системы для портальных кранов — это основное погрузочно-разгрузочное средство для военной техники ВСУ. Поэтому наносим точечно», — сказал Колесник.

По словам парламентария, основная цель — разрушение причалов и фарватеров, чтобы они стали более мелкими, и крупнотоннажные корабли не могли проходить туда. Депутат подчеркнул, что логистическая цепочка поставок оружия для ВСУ должна быть разрушена полностью, включая корабли на подходе.

«Логистическая цепочка, когда осуществляется подвоз боеприпасов и вооружения для ВСУ, которое потом используется против наших войск, должна быть вся разрушена по полной, в том числе и корабли на подходе. Те, кто поставляет это оружие и собирает всю эту технику, должны понимать, что если уж пойдет серьезная схватка, то и они должны побеспокоиться о своем здоровье. Потому что русские долго запрягают, а мы еще только запрягаем, но быстро ездят. Когда мы поедем, пройдемся как катком по всему тому, что угрожает нашей стране и нашим войскам», — добавил Колесник.

В ночь на 29 июля российские военные продолжили наносить удары по объектам на территории Украины. В Минобороны России сообщили о поражении портовой инфраструктуры в Николаеве, а также двух сухогрузов, которые перевозили вооружение в порты Одессы и Черноморска. На этом фоне украинские военные аналитики заявили о нарушении работы морских маршрутов, использовавшихся для экспорта зерна.

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