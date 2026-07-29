После атаки БПЛА в российском городе за 1500 километров от границы заметили столб дыма

В Перми после атаки ВСУ на промышленное предприятие заметили еще один столб дыма

В расположенной в 1500 километрах от границы с Украиной Перми после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на промышленное предприятие заметили еще один столб дыма. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает портал 59.Ru.

По информации издания, большой столб дыма был замечен в Мотовилихинском районе города над одним из расселенных жилых строений. Утверждается, что возгорание могло возникнуть около 13:00 по московскому времени. Связано ли задымление с атакой, неизвестно.

«По данным МЧС на 16:30 (14:30 по московскому времени), пожар локализовали в 16:02 (14:02 по московскому времени) — горит площадь 450 квадратных метра. На месте работают 21 специалист и 6 спецмашин», — приводит портал сообщение спасателей.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник ударил по многоэтажному дому в столице российского региона.