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16:30, 29 июля 2026 (обновлено: 16:35, 29 июля 2026)Ценности

Бывшая жена Диброва захотела изменить внешность после развода

Модель Полина Диброва захотела прибегнуть к ботоксу после развода
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва, модель Полина Диброва захотела изменить внешность после развода. О своем желании она заявила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-супруга телеведущего записала в сторис ролик (на момент написания новости он был уже удален), в котором рассказала, что вновь начала надевать на ночь капы. «Я вновь начала лечение капами, потому что зубы немного поехали. Я некоторое время после развода, после того, как переехала в новый дом, не носила капы ночные. Поэтому у меня все поехало», — призналась она.

Кроме того, Диброва сообщила, что решила прибегнуть к ботоксу из-за активной мимики. «Мне пора ставить в лоб ботокс. Ох уж этот яд», — подчеркнула она.

Ранее Диброва ответила на критику ее внешности на видео без макияжа.

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