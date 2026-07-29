«Всадник без головы» и его возлюбленная раскрыли мрачную тайну в России

Археологи исследовали «всадника без головы» и его девушку в Гнездове под Смоленском

На территории историко-археологического природного комплекса «Гнездово» в Смоленской области исследовали парную могилу, где покоятся «всадник без головы» и его возможная возлюбленная. О том, какая мрачная тайна скрывается за этой находкой, в своем Telegram рассказал глава лесного отряда экспедиции, историк Василий Новиков.

Большая погребальная камера — 6,5 на 5 метров — была найдена в Гнездове в июле. Много веков назад мужчину положили рядом с женщиной в сопровождении коня с ледоходными шипами в копытах. Вместе с ними были «захоронены» сломанный пополам меч, колчан со стрелами и остатки щита. Также в их погребальную камеру положили парадно-пафосное ведро, оселок и фибулу с иглой.

По данным Новикова, точных данных о том, кем были эти люди, сейчас нет. Но около захоронения также археологи нашли несколько полезных вещиц, которые, вероятно, должны помочь раскрыть мрачную тайну. В частности, специалистам попались кошелек с гребнем и набором гирек, уздечный набор с удилами, плеть, странное навершие и ожерелье. «И это пока не конец…» — рассказал археолог. Он добавил, что сама камера была покрашена в два цвета — белый и красный.

Также немаловажно, что всадник оказался без головы: ее положили поверх тела. Новиков отметил, что этому воину могло быть около 35-45 лет, а его рост составлял 165-170 сантиметров. Рядом же его «притесняет» скелет молодой женщины, которая при жизни была ростом около 155 сантиметров. Уложена она была так, что как бы держала своего возлюбленного под руку, пояснил специалист.

Все это исходя из уже имеющихся данных указывает на то, что это был какой-то странный обряд. При этом археологи выяснили, что воин лишился головы точно не в бою — это была казнь.

Ранее на территории комплекса под Смоленском был найден череп, принадлежавший чужаку. Он мог стать тем самым «подношением» языческим богам во время возведения печи для выпекания хлеба.