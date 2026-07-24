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15:48, 24 июля 2026 (обновлено: 15:59, 24 июля 2026)Моя страна

На «Поле Чудес» обнаружили большую погребальную камеру

Под Смоленском археологи нашли погребальную камеру с останками мужчины, женщины и коня
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kostyantyn Skuridin / Shutterstock / Fotodom

На территории историко-археологического природного комплекса «Гнездово» в Смоленской области была найдена парная могила мужчины и женщины в сопровождении коня. Об этом в своем Telegram-канале рассказал российский археолог, кандидат исторических наук Василий Новиков.

«"Камерные сезоны" в Гнездове и большое открытие на "Поле Чудес"!» — написал Новиков.

Он сообщил, что на раскопе ЦС-XXXII с помощью комплекса неинвазивных методов и робособаки ученым удалось обнаружить большую погребальную камеру — 6,5 на 5 метров. Внутрь нее была вставлена вторая камера, разделенная несплошной перегородкой. Там находились останки мужчины, женщины и коня.

Вместе с ними были захоронены сломанный пополам меч, колчан со стрелами, остатки щита, парадно-пафосное ведро, оселок, система ремней подвеса с поясным набором с накладками и фибула круглая с иглой.

Ранее на территории комплекса был найден череп чужака, принесенного в жертву. Его обнаружили под остатками купольной печи для выпекания хлеба.

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