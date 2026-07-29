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18:22, 29 июля 2026 (обновлено: 18:29, 29 июля 2026)Интернет и СМИ

49-летняя блогерша с болезнью Альцгеймера сделала эвтаназию

Боровшаяся с болезнью Альцгеймера блогерша из Канады Ребекка Луна сделала эвтаназию
Маргарита Щигарева

Кадр: @WhereDidBecsGo

49-летняя TikTok-блогерша из Канады Ребекка Луна, рассказывавшая в своих видео о борьбе с болезнью Альцгеймера, сделала эвтаназию. Об этом пишет People.

Согласно сообщению в ее TikTok-аккаунте, Луны не стало 25 июля. Отмечается, что рядом с ней в этот момент были близкие.

Незадолго до этого блогерша отметила, что передвинула дату эвтаназии с августа на конец июля. Она объяснила это своим тяжелым состоянием. «Я живу в теле, в котором мне некомфортно, небезопасно. Мне в нем ужасно. Так что мысль о том, что мне нужно будет ждать еще две недели, казалась чем-то из ряда вон», — рассказывала Луна.

Блогерша объявила о том, что у нее нашли болезнь Альцгеймера, в 2025 году. Впоследствии она рассказывала в роликах о походах к врачам и о решении сделать эвтаназию.

Ранее об эвтаназии высказалась 85-летняя британская телеведущая, дама ордена Британской империи Эстер Ранцен, борющаяся с четвертой стадией рака легких. Она заявила, что может пойти на такой шаг, если будет испытывать невыносимую боль из-за онкологического заболевания.

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