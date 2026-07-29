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19:28, 29 июля 2026 (обновлено: 19:30, 29 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на гибель священника в ЛНР из-за американского дрона

Зампред ВРНС Иванов назвал гибель священника в ЛНР ударом по православной вере
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Stringer / Reuters

Гибель священника Луганской народной республики (ЛНР) является не просто очередной потерей на линии боевого соприкосновения, а целенаправленным ударом по православной вере и духовному суверенитету, сказал зампредседателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что в ЛНР в результате атаки ударного беспилотника «Хорнет» американского производства погиб насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил (Анисимов). Также ранение получил иеромонах Иларион (Качур).

«Это преступление переступает все возможные границы человечности и военного права. Теперь мы видим, что убийства духовенства становятся системой, а не случайностью. Особое возмущение вызывает то, что удар был нанесен именно американским оружием — дроном "Хорнет". США продолжают поставлять киевскому режиму вооружения, которые затем используются для уничтожения наших святынь и наших людей», — прокомментировал Иванов.

Он подчеркнул, что смерть каждого священника — это не просто потеря для его прихода, это рана, нанесенная всей Православной Церкви. Иванов также призвал все поместные православные церкви и международные организации дать принципиальную оценку случившемуся.

Ранее главный военный священник в зоне спецоперации протоиерей Дмитрий Василенков назвал одной из главных задач российского духовенства подготовку эффективных солдат для специальной военной операции. При этом он подчеркнул, что мобилизация и вооружение россиян необязательно даст нужный министерству обороны результат. Он назвал эффективными лишь тех бойцов, кто прошел подготовку от РПЦ.

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