Уролог предупредил мужчин о последствиях работы с ноутбуком на коленях

Уролог Боханов: Работа с ноутбуком на коленях негативно влияет на мужскую фертильность

Работа с ноутбуком на коленях у мужчин может приводить к перегреву мошонки, что негативно влияет на фертильность, рассказал уролог Леонид Боханов. О последствиях этой привычки врач рассказал изданию РИАМО.

Боханов объяснил, что в норме температура мошонки должна быть на два-четыре градуса ниже, чем температура тела. Однако постоянный источник тепла на коленях мешает поддерживать ее достаточно низкой. «Ноутбук на коленях за час поднимает температуру мошонки почти на градус. (...) Сперматозоиды созревают около 2,5 месяца, и все это время перегрев снижает их количество и подвижность», — предупредил врач.

Он добавил, что температуру мошонки могут повышать и некоторые другие привычки. В их число уролог включил ношение тесного синтетического белья, частые походы в баню или сауну, горячие ванны, а также привычку класть смартфон в передний карман брюк.

В то же время врач добавил, что негативное воздействие от перегрева имеет временный характер. По его словам, через несколько месяцев после отказа от провоцировавших его привычек показатели спермы приходят в норму.

Ранее Боханов предупредил об опасных последствиях многочасовой эрекции. Он призвал вызывать скорую помощь, если возбуждение не проходит более четырех часов.