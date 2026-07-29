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21:30, 29 июля 2026 (обновлено: 21:40, 29 июля 2026)Мир

Трампа предупредили о медвежьей услуге Грэма

Посольство РФ предупредило Трампа о медвежьей услуге Грэма
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Одобренный сенатом США законопроект Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) об «адских санкциях» против России оказывает администрации президента США Дональда Трампа медвежью услугу. Об этом предупредило посольство РФ в Вашингтоне, заявление размещено в Telegram-канале дипмиссии.

Там указали, что на фоне увязания США в иранской авантюре и реальной перспективы обрушения энергетических рынков инициатива «клинического русофоба» впрямую ведет к увеличению ценников на американских заправках и разгону инфляции в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс.

Также дипломаты напомнили, что неэффективность санкционного давления на Россию была «доказана на практике». «Новые репрессалии в текущей ситуации, принимая во внимание победные реляции одержимых ненавистью к нам законодателей о полученной поддержке администрации, нанесут ущерб прежде всего самим США», — резюмировали дипломаты.

Ранее в Сенате Конгресса США состоялось процедурное голосование по законопроекту об ужесточении американских санкций против России. Более 60 сенаторов выступили за сокращение дебатов по законопроекту — такого числа голосов «за» достаточно для того, чтобы запланировать проведение окончательного голосования. Ожидается, что оно может состояться к концу недели.

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