Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:36, 29 июля 2026 (обновлено: 02:38, 29 июля 2026)Мир

Сенат США поддержал проект о санкциях против России на первом голосовании

Сенат США поддержал проект о санкциях против России на процедурном голосовании
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Eric Lee / Reuters

В Сенате Конгресса США состоялось процедурное голосование по законопроекту об ужесточении американских санкций против России. Как следует из трансляции, которую ведет телеканал C-SPAN, сенаторы поддержали законопроект.

Голосование еще не завершено, однако более 60 сенаторов выступили за сокращение дебатов по законопроекту — такого числа голосов «за» достаточно для того, чтобы запланировать проведение окончательного голосования. Ожидается, что оно может состояться к концу недели.

Согласно этому законопроекту, будут введены рестрикции в отношении политического и военного руководства России и против государственных компаний. Кроме того, будут введены вторичные санкции против торговых партнеров Москвы. Согласно предложению сенаторов, в отношении государств — основных покупателей российских нефти и газа могут ввести пошлины в размере 100 процентов.

10 июля ушедший из жизни сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что согласовал с Белым домом новую версию законопроекта о санкциях против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Как прошли переговоры?
    Россиянка описала поездку на «Розу Хутор» фразой «и смешно, и позорно»
    Женщина отрезала любовнику пенис из-за его планов жениться на другой
    Долги Telegram по штрафам выросли почти до 38 миллионов рублей
    Российские военные практически уничтожили ВСУ у Старого Каравана
    Зеленского обвинили в использовании конфликта на Ближнем Востоке для пиара
    В США выступили за совместные концерты музыкантов России и Украины
    Женщины рассказали о самых отвратительных открытиях в гостях у мужчин
    В российском регионе из-за падения обломков ракеты на жилой дом погибла женщина
    Европейская страна пострадала из-за отсутствия туристов из России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok