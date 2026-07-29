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03:30, 29 июля 2026Путешествия

Россиянка описала поездку на «Розу Хутор» фразой «и смешно, и позорно»

Российская туристка пожаловалась на высокие цены на курорте «Роза Хутор»
Алина Черненко

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская туристка побывала на курорте «Роза Хутор» в Сочи и пожаловалась на плохое качество услуг и высокие цены. Своим мнением она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания с ником natalyabetskih отправилась в поездку в июле 2026 года. Первым разочарованием стала дорога до отеля — в Олимпийскую деревню не ходило такси, и ей пришлось добираться на автобусе, канатной дороге и пешком. Кроме того, туристка возмутилась стоимостью трансфера на море — 1,2 тысячи рублей, даже с ребенка.

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«В этом году еще, видимо, совсем на курорте все плохо: фотозоны, которые всегда были бесплатные, теперь только за деньги. Даже если делать фото на свой телефон. В общем, ощущение, что тебя просто обкрадывают на каждом шагу. И смешно, и позорно», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Автор отзыва осталась разочарована и общепитом на курорте. По ее словам, еда во всех заведениях была «столовская» и «на скорую руку», а цены при этом — огромные.

Ранее другая россиянка побывала на отдыхе в Сочи и описала курорт словами «пляжный ад». Она призналась, что люди у моря «лежали буквально друг на друге».

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