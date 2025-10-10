Путешествия
Россиянка побывала в Сочи и описала отдых на курорте словами «пляжный ад»

Марк Успенский
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Россиянка побывала на отдыхе в Сочи и описала курорт словами «пляжный ад». Мнение путешественницы опубликовали в блоге «Маршруты Выгодных Путешествий» на платформе «Дзен».

Туристка провела с мужем в Краснодарском крае две недели. Для отдыха на Черном море россияне выбрали пляж «Ривьера», на котором практически не оказалось свободных мест. «Люди лежали буквально друг на друге. Хочешь лежать комфортно и не в десятом ряду от моря — плати. Два лежака и зонт — 1500 рублей за день», — добавила женщина.

Она отметила «завышенные» цены на еду в Сочи. Так, обед в столовой возле набережной обошелся туристам в 2000 рублей на двоих, а ужин в «приличном» ресторане стоил 6000. «Полное разочарование. Салат был "с душком", рыба пересушена. Мы платили за вид, а не за еду», — рассказала жительница России, отметив, что найти нормальные цены можно только вдали от набережной.

Пара также посетила курорт «Роза Хутор», который женщина назвала «машиной по выкачиванию денег». Так, билет на подъемник «Путь к вершинам» обошелся туристам более чем в 2000 рублей с человека. Бутылка воды на вершине стоила 250 рублей, а обед в местном ресторане — 5000. «Это немного смазывает впечатление от природной красоты. Ты постоянно чувствуешь себя не гостем, а кошельком на ножках», — пришла к выводу путешественница.

Ранее тревел-блогерша описала несколько городов России фразой «стараюсь не ездить». Первое место в антирейтинге россиянки занял Сочи.

