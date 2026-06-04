Журналист Лучиди: Запад держит людей в неведении о ситуации в Донбассе

Жесткая цензура по поводу всего, что связано с Россией в целом и с Донбассом, действует на Западе. Государственные итальянские СМИ ничего не написали о теракте в Старобельске, рассказал в беседе с ТАСС журналист Андреа Лучиди.

«Цензура — это тоже политика, и политики хотят, чтобы итальянская аудитория, западные аудитории ничего не знали о ситуации в Донбассе и в России. Для них комфортно, когда итальянская аудитория просто не знает ничего», — отметил он.

Лучиди также пояснил, что в настоящее время западным СМИ запрещено представлять Киев в негативном свете, рассказывать про атаки ВСУ на мирных жителей. Зато западные журналисты пишут об ответных ударах России по военным объектам Украины. Эксперт посетовал, что представители СМИ, которые приехали в Старобельск и видели своими глазами, не опубликовали ничего.

Он добавил, что политикам на Западе также выгодно говорить про изоляцию и экономическую стагнацию России. В то время как в действительности все обстоит иначе.

Ранее сообщалось, что японские журналисты проигнорировали предложенную МИД России возможность посетить Старобельск, ставший жертвой теракта Вооруженных сил Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

25 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что некоторые западные СМИ отказались посетить Старобельск под различными предлогами.