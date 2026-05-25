Песков: Западные СМИ отказались ехать в Старобельск под разными предлогами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ отказались посетить место удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому колледжу в городе Старобельск. Его слова передает РИА Новости.

«Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ приняли решение туда не ехать под различными предлогами», — высказался представитель Кремля.

Песков также добавил, что подобные решения не красят иностранные издания. Кроме того, отказ посетить место атаки ВСУ не добавляет убедительности информации, которую транслируют западные медиа, заключил пресс-секретарь президента.

Ранее шеф-корреспондент издания Al Arabiya Саад Халаф, посетивший колледж в Старобельске, рассказал об увиденном на месте удара. По словам журналиста, в здании колледжа было много детских вещей. Ирландский журналист Чей Боуз, также прибывший в город, назвал действия ВСУ актом терроризма.

В ночь на 22 мая украинская армия атаковала учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, из-за удара пострадали более 30 человек. На произошедшее отреагировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что атака не была случайной, и поручил Минобороны России представить предложения по ответу на атаку ВСУ.