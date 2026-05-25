Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:25, 25 мая 2026Интернет и СМИ

Посетивший место удара ВСУ по российскому колледжу журналист сделал заявление

Халаф: Нет сомнений, что ВСУ атаковали гражданский объект в Старобельске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Иностранные журналисты, посетившие место атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Старобельский профессиональный колледж педагогического университета в Луганской народной республике (ЛНР), высказались об увиденном. Их слова приводит РИА Новости.

Так, шеф-корреспондент Al Arabiya Саад Халаф рассказал, что в здании было очень много личных вещей детей. «Я вижу, что это гражданский объект, и вижу, что это невозможно подставить. Так быстро все это устроить. Это невозможно, это нереально», — заявил он.

Ирландский журналист Чей Боуз назвал удар ВСУ актом терроризма. Он указал, что Старобельск — мирный населенный пункт, в нем нет военной инфраструктуры.

Журналист из США Кристофер Хелали, в свою очередь, выразил мнение, что Киев ничего не может сделать без поддержки Запада. Он подчеркнул, что именно США, Евросоюз и НАТО предоставляют оружие, средства, финансирование, технические возможности, геолокацию и разведданные, позволяющие совершать подобные преступления.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ночь на 22 мая. Президент РФ Владимир Путин дал приказ Минобороны представить предложения по ответу на атаку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отбились очень плохо». На Украине пришли к неутешительному выводу после ночного удара возмездия

    Иностранный журналист объяснил атаку ВСУ на колледж в Старобельске

    В США признали провал своего плана по уничтожению России

    В Европе заявили о хаосе на Украине после ударов по Киеву

    Гинеколог назвала худшие места для секса

    Самая красивая женщина в мире в купальнике на яхте попала в объектив папарацци

    Трамп в фирменном стиле намекнул на войну

    В МИД поставили Европу перед фактом о ВСУ

    Ури Геллер рассказал о замороженных инопланетянах в секретном бункере

    На Западе оценили способную атаковать США «Синеву»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok