Халаф: Нет сомнений, что ВСУ атаковали гражданский объект в Старобельске

Иностранные журналисты, посетившие место атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Старобельский профессиональный колледж педагогического университета в Луганской народной республике (ЛНР), высказались об увиденном. Их слова приводит РИА Новости.

Так, шеф-корреспондент Al Arabiya Саад Халаф рассказал, что в здании было очень много личных вещей детей. «Я вижу, что это гражданский объект, и вижу, что это невозможно подставить. Так быстро все это устроить. Это невозможно, это нереально», — заявил он.

Ирландский журналист Чей Боуз назвал удар ВСУ актом терроризма. Он указал, что Старобельск — мирный населенный пункт, в нем нет военной инфраструктуры.

Журналист из США Кристофер Хелали, в свою очередь, выразил мнение, что Киев ничего не может сделать без поддержки Запада. Он подчеркнул, что именно США, Евросоюз и НАТО предоставляют оружие, средства, финансирование, технические возможности, геолокацию и разведданные, позволяющие совершать подобные преступления.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ночь на 22 мая. Президент РФ Владимир Путин дал приказ Минобороны представить предложения по ответу на атаку.