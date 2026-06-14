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10:30, 14 июня 2026Мир

Стармер заявил о перехвате российского танкера в Ла-Манше

Стармер: Великобритания перехватила в Ла-Манше танкер «Смиртос» из России
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Mathieu Pattier / AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вооруженные силы страны перехватили танкер «теневого флота» России, пытавшийся пройти через Ла-Манш в воскресенье, 14 июня. Об этом он написал в соцсети Х.

«Эта успешная операция наносит очередной удар по России», — написал он.

В перехвате судна, как сообщил «Би-би-си», принимала участие Королевская морская пехота Великобритании и сотрудники правоохранительных органов из Национального агентства по борьбе с преступностью. Операция длилась шесть часов. Судно «Смиртос» будет находиться у южного побережья Англии до завершения расследования.

Ранее Кир Стармер заявил, что останется на своем посту, несмотря на отставку министра обороны Джона Хили, его заместителя и двух помощников.

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