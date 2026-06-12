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16:19, 12 июня 2026Мир

Стармер высказался о своем будущем после отставки министра обороны Британии

Стармер заявил, что останется на посту премьера, несмотря на отставку министра обороны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: House of Commons / Handout via Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что останется на своем посту, несмотря на отставку министра обороны Джона Хили, его заместителя и двух помощников. Комментарий политика прозвучал в интервью «Би-би-си».

«Я хочу закончить работу, для которой я был избран во главе правительства. И именно поэтому я всегда говорил, что не собираюсь отказываться от обязательства, которое я взял на себя в 2024 году, — служить своей стране и выполнять мандат, который я получил от британского народа для этого», — сказал Стармер.

Премьер высказал несогласие с утверждениями Хили о том, что британское правительство не намерено увеличивать инвестиции в оборону. По его словам, каждое из министерств «делает свой вклад», урезая свои бюджеты в пользу военных расходов.

Ранее глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку. По его словам, причиной стало нежелание Минфина королевства выделить средства на необходимые оборонные нужды.

Вслед за Хили ушел и его подчиненный — заместитель министра обороны Алистер Карнс. Оба написали письмо Киру Стармеру с просьбой об увольнении.

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