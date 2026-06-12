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23:44, 11 июня 2026Мир

Высокопоставленный военный чиновник Британии решил уйти вслед за руководителем

Замглавы Минобороны Британии Карнс решил уйти в отставку на фоне увольнения Хили
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс сообщил, что уходит в отставку. На этот шаг чиновник пошел на фоне увольнения главы военного ведомства Соединенного Королевства Джона Хили, написал он в соцсети X.

Хили решил сложить свои полномочия в связи с тем, что министерство финансов не предоставило британскому Минобороны достаточный объем финансирования для выполнения обязательств по наращиванию обороноспособности. По словам Карнса, ему стало ясно, что перемены, к которым он стремился, не будут реализованы.

«Я провел все свое время в правительстве, отстаивая эту позицию. Но Даунинг-стрит, 10 отказывается прислушиваться, поэтому я подаю в отставку с поста министра вооруженных сил», — отметил чиновник.

В своей публикации он приложил письмо, адресованное премьер-министру Британии Киру Стармеру.

Ранее глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку. Он сослался на то, что Минфин королевства не захотел выделить средства на необходимые оборонные нужды.

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