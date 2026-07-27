Малинен: Усилившиеся удары по портам Украины приблизят завершение СВО

Усилившиеся удары российских войск по портам Украины и другим целям на территории государства приблизят завершение специальной военной операции (СВО). Такое мнение на своей странице в социальной сети X выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Итак, [президент России Владимир] Путин (...) решил закрыть порт Одессы. Хорошо. Теперь единственное, что остается сделать России, это закрыть западный коридор», — отметил он.

После этого, утверждает профессор, Киев капитулирует, и коррумпированное руководство Украины уйдет. «И тогда наступит мир», — написал Малинен.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон поразился тому, что Вооруженные силы России наносят сокрушительные удары по украинским портам и предприятиям, одновременно продвигаясь на фронте.