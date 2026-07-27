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05:43, 27 июля 2026 (обновлено: 05:51, 27 июля 2026)Россия

Супруги погибли при воздушной атаке в Ростове-на-Дону

Супруги погибли при ночной атаке в Ростове-на-Дону
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress

Два человека погибли в результате ночной воздушной атаки в Ростове-на-Дону. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток», — сообщил он.

Слюсарь выразил соболезнования близким погибших, а также поддержку пострадавшим, подчеркнув, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В городе работала система противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы.

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